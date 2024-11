City besegrade Hammarby inför storpublik

ANNONS

Under torsdagskvällen tog Hammarby emot Manchester City i Champions League.

Manchester City besegrade Bajen och slutresultatet skrevs till 2-1.



Hammarby tog emot giganterna Manchester City i den fjärde gruppspelsomgången av Women’s Champions League under torsdagen. När WSL-tvåan kommer på besök till Tele2 arena kan Hammarbys damlag bli historiskt.

När publiksiffran meddelades under kvällen stod de klart att de slår publikrekord. Hela 20 428 personer på plats för att se stormötet.

Inför matchen stod Bajen på tre poäng och låg tre i gruppen – efter att ha besegrat St Pölten i den första gruppspelsmatchen och sedan förlorat mot Barcelona och Manchester City borta.

Vad gäller kvällens bortalag inledde de med att besegra FC Barcelona på hemmaplan, innan de bortaslog St Pölten och sedan vann mot Hammarby. Detta gör att de inför dagens möte stod på nio poäng och därmed leder gruppen före Barcelona.

***

Hammrbysupportrarna bjöd på en häftig inramning. Det är mycket folk på plats och ett mäktigt tifo visades upp av kortsidan.



Tandberg fick en fin boll i djupet i inledningen av matchen som blåstes av för offside - annars ett fint läge för Hammarby att kunna skapa något tidigt i matchen.



Hemmalaget pressade på inledningsvis på offensiv planhalva och fick matchens första hörna. Den gick ut till ytterligare en. Tandberg blev liggande och Hammarbyspelarna och supportrarna visade tydligt att de tyckte att de borde ha varit straff.

I den nionde minuten testade Tandberg ett avslut några meter utanför straffområdet som gick någon meter utanför den ena stolpen.



Efter dryga kvarten kom City till ett läge. Ett inspel från vänster men Tamminen kunde enkelt kliva ut och plocka boll.

Direkt efter kom Hammarby till matchens då farligaste läge när Jonna Andersson slog ett inlägg till Wangerheim, men det gick precis utanför.

En City-hörna från vänster efter 23 minuter spelade. Det varytterst nära 1-0, men gick ut till en ny höra från höger. En kort stund därefter fick gästerna frispark som enkelt kunde nickas bort av en grönvit spelare - till en Cityspelare som kunde skapa ytterligare en chans. Tamminen kunde tillslut få tag på bollen.

Efter halvtimmen spelad tog City ledningen. Målskytt för gästerna var Khadija Shaw. Ett avslut som var omöjligt för Tamminen att ta. I samband med målet firade bortalaget mot Hammarby-klacken. Något som inte uppskattades hos hemmapubliken.

Målskytten Shaw fick efter målfirandet burop så fort hon hade bollen.

Hammarby skapade sig ett jätteläge efter drygt 40 minuter in i matchen. Blakstad fick en boll i djupled. Hon kom till ett avslut men skottet gick precis utanför.



Ställning i paus var 1-0 till gästerna.

Hammarby kom ut starkt i den andra halvleken och kvitterade tidigt genom Ellen Wangerheim som fick ett fint inlägg från Blakstad som stod för en fin insats ute på vänsterkanten.



Glädjen varade inte särskilt länge för de grönvita för kort därefter gjorde Khadija Shaw sitt andra mål för kvällen. Även denna gång ett skott som som svårt ut för Tamminen att ta. Hon fick bollen strax utanför straffområdet, vände bort en Hammarby-spelare och dundrade in bollen i mål. 2-1 till gästerna.



Wangerheim kom senare till ett läge där hon drev boll framåt i straffområdet. Hon tvekade en aning och kunde inte komma till något avslut. Båda lagen gjorde ett varsitt byte en bit in i den andra halvleken. I hemmalaget utgick Jonna Andersson och in i hennes ställe kom Smilla Holmberg. För gästerna byttes Chloe Kelly in mot Gracie Prior.



Med dryga kvarten kvar fick hemmalaget ett bra läge när Holmberg fick en boll långt ute till vänster. Hon fick in bollen snett bakåt till Wangerheim som sköt på en täckande City-spelare. Strax därefter fick de dubbla målchanser efter en hörna.



När det var kort om tid kvar av matchen tog Manchester City lång tid på sig i de mesta de gjorde för att döda tiden så mycket som möjligt. Hammarby låg dock på och lyckades skapa några chanser i slutminutrarna av matchen.

Hammarby kom inte närmre och slutresultatet skrevs till 2-1 till gästande City. Trots förlust mottogs spelarna sång och applåder från de 20 428 supportrarna som var på plats idag.

Startelvor:

Hammarby: Tamminen; Lennartsson, Carlsson, Nyström, Andersson – Joramo, Miyagawa – Vallotto – Wangerheim, Tandberg, Blakstad.

Manchester City: Keating; Ouahabi, Greenwood, Kennedy, Prior – Brown, Hasegawa, Park – Fowler, Shaw, Fujino.

***

