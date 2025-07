Uppgifter: Tottenham nobbade förfrågan på Romero

Atlético Madrid har varit på jakt efter Cristian Romero.

Enligt spanska AS har huvudstadsklubben lagt en formellt förfrågan på Tottenham-försvararen.

Spurs ska i sin tur nobbat förslaget.

Enligt den spanska tidningen AS har Atlético Madrid, som under en tid rapporterats jaga Tottenham Hotspurs Cristian Romero, presenterat en officiell förfrågan på den argentinske försvararen. Den 27-åriga mittbacken ska, enligt uppgifterna, varit positivt inställd till en flytt till den spanska huvudstaden, men enligt AS ska Spurs svarat blankt nej på Atléticos förfrågan.

Spurs ska ha informerat Atlético Madrid om att de inte, till något pris, kommer att sälja Romero. Nu har Atlético Madrid släppt argentinaren, då de enligt AS är ”trötta på att vänta”. I stället väntas storklubben gå vidare med andra alternativ på mittbackspositionen.