England körde över Nederländerna – James stor hjälte

England var pressade att vinna mot Nederländerna.

Då stod ”The Lionesses” för en riktig överkörning och vann med 4–0.

Video Asllani: "Jag ville inte spela i landslaget"

Efter premiärfiaskot mot Frankrike var det engelska damlandslaget pressat att vinna mot Nederländerna för att EM-drömmen skulle fortsätta leva.

Och ja, vann gjorde de.

I den första halvleken stod Lauren James och Giorgia Stanway för var sitt drömmål, och i den andra halvleken utökade James med sitt andra för kvällen. Englands fjärde kasse kom genom Ella Toone.

– Nederländerna är i spillror, sa kommentatorn i Viaplays sändning.

England och Nederländerna står på tre poäng vardera, medan Frankrike har möjlighet att gå upp på sex poäng vid seger mot Wales senare under onsdagen.

Vinnaren i grupp D ställs mot tvåan i Sveriges grupp C, medan tvåan möter gruppvinnaren i grupp C.