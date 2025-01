AIK:s drag – gjorde målvaktsrockad: ”Gynnsamt”

En målvakt in, en målvakt ut.

Så blev det för AIK när Ismael Diawara lämnade och Kalle Joelsson anslöt.

– Vi gick ganska gynnsamt ur situationen rent ekonomiskt, säger sportchef Thomas Berntsen till FotbollDirekt.

Ismael Diawara, 30, har lämnat AIK för den allsvenska konkurrenten IK Sirius. Målvakten, som anslöt till Stockholmsklubben från Malmö FF inför fjolårssäsongen, fick snålt med speltid i ”Gnaget” och det blev bara fyra tävlingsframträdanden i svartgult innan han lämnade.

I stället har AIK plockat in en ny målvakt som ska konkurrera med den givna Kristoffer Nordfeldt. Kalle Joelsson, 26, anslöt till den allsvenska trean efter det att kontraktet med Helsingborgs IF gått ut vid årsskiftet. Därmed slutförde sportchef Thomas Berntsen sin målvaktsrockad.

– Det var mest på önskemål från ”Ismo” (Diawara, reds. anm.). Han var förberedd på konkurrensen med “Kribba” (Nordfeldt, reds. anm.) som fick en väldigt, väldigt bra utveckling ifjol. ”Ismo” ville spela, säger Berntsen till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sirius var på mig i somras, men då sa jag nej. Nu blev Kalle ledig, och Kenny (Stamatopoulos, målvaktstränare, reds. anm.) gick i god för honom i form av målvaktstyp. Då gjorde vi det bytet och vi gick ganska gynnsamt ur situationen rent ekonomiskt. Kalle var Bosman och vi fick en övergångssumma för ”Ismo”. Det var därför vi valde att göra det.

Vad får ni in med Kalle Joelsson?

– Vi får en målvakt som är erfaren och har stått i många matcher. Han är van vid att stå med mycket supportrar bakom ryggen i Helsingborg där det kanske har varit en negativ press under en period. Han är en rutinerad målvakt som enkelt kan gå in och spela matcher. Sen får vi se hur nära han kommer “Kribba” – vi har en ambition om att “Kribba” ska utvecklas ännu mer och ta landslagsplatsen.

Berntsen utvecklar om Kristoffer Nordfeldt:

– Det är målsättningen. Han har en fantastisk fysik så han har några procent mer att få ut och då kan det hända att han spelar på landslagsnivå.

Men Nordfeldt är fortfarande tilltänkt som förstamålvakten?

– Mikkjal (Thomassen, reds. anm.) spelar med det laget han tycker är bäst. Det tror jag att han visade ifjol. “Kribba” gjorde en bra säsong för oss under hösten, definitivt.

Affären med Sirius gick smidigt, berättar sportchefen.

– Jonathan Ederström (chef för IK Sirius herrlag, reds. anm.) är en väldigt fin förhandlingsparter så det löste sig väldigt enkelt.

Kalle Joelsson har gjort 121 matcher för Helsingborg, varav 41 i allsvenskan. Målvakten har kontrakt över 2027.

AIK slutade på tredjeplats i allsvenskan 2024.