Allsvenska årskortstabellen 2025 – här kostar det mest och minst

Försäljningen av årskort till den allsvenska säsongen 2025 är i full gång.

Då kan det skilja upp till 1000 kronor för ett säsongskort.

Det visar en undersökning som Svenska Fans har gjort.



Den allsvenska publiksuccén var större än någonsin år 2024.



Totalt slogs tre publikrekord i den svenska elitfotbollen – där det tidigare rekordet för totalt antal besökare slogs med nästan 165 000 åskådare.



Nu har också alla allsvenska klubbar släppt sina årskort för nästa års upplaga av serien.



Där finns det, enligt en undersökning från Svenska Fans, en markant skillnad i pris beroende på lag. Ser man till det genomsnittliga priset för ett årskort på ståplats ligger det på 1843 kronor.



Dyrast att köpa årskort är det i Halmstads BK, där priset för ett årskort på ståplats är ligger på 2400 kronor.



Billigast är det i Stockholm och hos IF Brommapojkarna – där årskortspriset på ståplats 1250 kronor.



Nedan ser du tabellen för alla klubbars ordinarie priser för ett årskort på ståplats:

Ser man till årskortspriserna för sittplats är det klart dyrast i Malmö och på Eleda Stadion – där ett årskort på “långsida mitt” kostar 5 885 kronor.

Här är klubbarnas priser för årskort på stå- och sittplats:



AIK

Ståplats: 1 699

Sittplats, Västra långsidan: 5 100



BK Häcken

Ståplats: 1 940

Sittplats, Långsida mitt: 3 099



Degerfors IF

Ståplats: 2 000

Sittplats: 3 000



Djurgårdens IF

Ståplats: 1 800

Sittplats, Mitten: 4 300 kronor



Elfsborg

Ståplats: 1 890

Sittplats, Kategori 1: 3 890



Gais

Ståplats: 1 894

Sittplats Premium: 3 700 kronor



Halmstads BK

Ståplats: 2 400 kronor

Sittplats, Östra läktaren: 3 100 kronor



Hammarby IF

Ståplats: 2 350

Sittplats Långsida: 4 400 kronor



IF Brommapojkarna

Ståplats: 1 250

Sittplats: 3 500 kronor



IFK Göteborg

Ståplats: 1700

Sittplats, Långsida centralt: 4 500 kronor



IFK Norrköping

Ståplats: 1 295

Sittplats, Långsida M: 3 495



IFK Värnamo

Ståplats: 1 500

Sittplats kategori 1: 3 100



IK Sirius

Ståplats: 1 999

Sittplats: 4 199



Malmö FF

Ståplats: 2 225

Sittplats, Långsida mitt: 5 885



Mjällby AIF

Ståplats: 1 699

Sittplats, ordinarie: 3 599



Östers IF

Östers IF (uppdaterat 10:45)

Ståplats: 1495kr

Sittplats, Premium (långsida mitten) 3 195kr

Källa: Klubbarnas hemsidor, samt information från klubbpersonal.