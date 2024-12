Ingen ny nia nära – trots tunga tappen

Gustav Lindgren och Dijan Vukojevic har lämnat Degerfors IF.

Någon nu spjutspets är dock inte de allsvenska nykomlingarna nära att ta in.

– Vi är inte nära att göra klart med någon nia just nu, säger sportchef Patrik Werner till FotbollDirekt.

Dijan Vukojevic vann skytteligan i superettan på 14 mål och strax där bakom återfanns Gustav Lindgren på 13 fullträffar.

Duon stod för 27 ligamål den gångna säsongen, vilket var mer än hälften av alla mål som seriesegrarna Degerfors IF gjorde.

Nu har båda försvunnit.

Redan i somras stod det klart att Gustav Lindgren lämnar för engelska Peterborough efter säsongen och tidigare i veckan blev det klart att Vukojevic flyttar till Polen och till Wieczysta Krakow.

Att Degerfors måste plocka in en anfallare i vinter är en självklarhet och FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att klubben lagt bud på Abdoulie Ceesay.

Någon värvning av en ny anfallare är dock inte nära enligt sportchef Patrik Werner.

– Vi är inte jättenära, vi håller på och tittar och det finns lite namn, men den platsen är så pass viktig så det ska kännas hundra när vi ger oss in i något där. Jag tror att det kommer bli lite spelare över i januarimånad också, men vi är inte nära att göra klart med någon nia just nu.

En ny nia troligen är högsta prio för Degerfors, men det är inte så att det allsvenska nykomlingarna har kopiösa mängder pengar att värva för. Även om ekonomin är på uppgång.

– Vi har inte jättemycket, sen kan vi tro att vi kommer att få någon helt gratis, säger Werner och fortsätter:

– Vi har väl lite att lägga på något köp, men det stora hela så är vi små där. Sen som du säger, vi börjar växa lite ekonomiskt. Men det är inga mängder vi kan lägga på en övergång.