Officiellt: Bohman klar för permanent övergång till Halmstad BK

André Boman återvänder permanent till Halmstads BK.

Han har nu skrivit på för klubben.

Det bekräftar de på sin officiella hemsida.

André Boman lämnar IF Elfsborg för en permanent återkomst till Halmstads BK.

Boman värvades till IF Elfsborg från Varbergs BoIS inför säsongen 2023, men han fick begränsat med speltid i den allsvenska toppklubben. För att få mer regelbunden matchtid lånades han ut till Halmstads BK under sommaren och nu har klubben säkrat 23-åringensmed ett kontrakt som sträcker sig till 2027.



– Jag är verkligen jättenöjd! Jag trivs i laget och med alla som jobbar runtom i klubben. Jag har haft en bra dialog med både Johan Lindholm och Jesper Westerberg angående framtiden i HBK. Det här är en förening man vill vara en del av, säger han till hemsidan.



Under hösten gjorde Boman avtryck i Halmstad genom att starta samtliga 17 seriematcher och bidra med två assist. Han beskriver lånesejouren som en nystart i karriären:

– Väldigt mycket. Jag har fått en stort förtroende och försökt ta vara på det som gott jag har kunnat. Jag har verkligen utvecklats som spelare på denna korta tiden. Efter att inte har spelat så kontinuerligt på cirka 1.5 år så har Halmstad verkligen gett mig den nystarten jag behövde och nu är det bara att se framåt, säger han

HBK:s tränare Johan Lindholm uttrycker stor glädje över att behålla Boman i laget:

– Efter en stark höst var vi inte ensamma om att vilja ha hans signatur. Vi är väldigt glada att André var så mån om att stanna hos oss. Han har alla de egenskaper och värden vi vill se hos en HBK:are, säger Lindholm.