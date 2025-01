Officiellt: Kalmar förstärker med Abdi Sabriye

Kalmar FF fortsätter att värva.

Under tisdagen gjorde Smålandsklubben klart med 22-årige Abdi Sabriye.

– Förhoppningsvis kan jag bidra med många poäng till laget där vi kan göra en stark säsong tillsammans, säger yttern till KFF.

Efter att ha ramlat ur allsvenskan 2024 laddar Kalmar FF upp inför spel i superettan.



Med sig in i årets säsong kommer de att ha Abdi Sabriye, 22, som presenteras under tisdagen.



Ytterforwarden har skrivit ett kontrakt över tre år och kommer senast från division ett-klubben Ariana FC där han gjorde sju mål på 26 matcher.



– Det känns jättebra att komma hit och att allt är klart. Jag kände ett stort intresse när jag fick höra om intresset från Kalmar FF. Jag gillar det de har presenterat för mig och föreningens ambitioner lockade mig att komma hit. Förhoppningsvis kan jag bidra med många poäng till laget där vi kan göra en stark säsong tillsammans, säger Sabriye till KFF.



KFF:s Peter Swärdh:



– Vi ser fram emot att få följa Abdis utveckling under sina år i Kalmar FF. Med hans egenskaper får vi en spelare som utmanar och skapar hot för motståndarna.