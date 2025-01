Officiellt: Sandberg återvänder till BP – ny samarbetsklubb klar

FotbollDirekt kunde tidigare under onsdagen avslöja detaljerna bakom BP:s nya samarbetsklubb Viggbyholms IK.

Nu har klubben meddelat att samarbetet är officiellt.

Samt att Roger Sandberg återvänder till BP – som övergångstränare.

IF Brommapojkarna har de senaste åren samarbetet med Täby FK, men tidigare under dagen kunde FotbollDirekt redogöra för att en ny samarbetsklubb var på gång för BP.

Precis som Sportbladet rapporterat om tidigare så handlade det om Viggbyholms IK.

Det samarbetet har nu även blivit officiellt.

Kombinerat med detta så återvänder även Roger Sandberg till IF Brommapojkarna, han blir övergångstränare i klubben och huvudtränare i Viggbyholms IK under 2025.

”Eftersom steget från P19 till seniorspel i allsvenskan idag är stort så har vi senaste två åren haft ett samarbete med Täby FK i ettan norra. Där har vi arbetat med en utlåningslista som gjort att våra främsta talanger haft möjlighet till seniorspel. Detta samarbete avslutades i höstas och under 2025 så kommer vi i stället att ha ett samarbete med utlåningslista till Viggbyholms IK där Roger Sandberg verkar som huvudtränare under 2025”, skriver klubben via sin hemsida.