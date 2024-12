Klart: Wikman förlänger med Sirius – skriver långt kontrakt

Adam Wikman blir kvar i IK Sirius.

21-åringen har skrivit på en förlängning över 2029.

– Han visade för hela Uppsala att han var redo, säger Jonathan Ederström.

Adam Wikman, 21, blev på kort tid en nyckelspelare i Sirius. Mittfältaren fick snålt med speltid under våren, men under höstsäsongen var han en given del av Christer Mattiassons startelva.

Nu förlänger Wikman kontraktet med Sirius. 21-åringen har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2029. Det meddelade klubben under måndagen.

– Det känns fantastiskt att skriva på för fem nya år med Sirius. Jag har varit här sedan jag var 14 år och trivs otroligt bra i klubben. Jag längtar verkligen efter att dra igång nästa säsong i den blåsvarta tröjan igen, säger han till klubbens hemsida.

Adam Wikman anslöt till Sirius U15-lag under 2017. Sedan dess har han tillhört Uppsala-klubben.

– Nästa steg i min utveckling är att fortsätta att förbättra mitt försvarsspel och även att försöka bidra ännu mer med mitt passningsspel både på defensiv och offensiv planhalva under kommande säsonger.

2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



Adam Wikman förlänger sitt kontrakt med Sirius Fotboll över säsongen 2029!



➡️ Läs mer på https://t.co/wgYrOUfWhm pic.twitter.com/M310Be6p76 — IK Sirius Fotboll (@siriusfotboll) December 16, 2024

– Det här känns såklart väldigt roligt. Adam har varit en del av A-truppen under lång tid, men tålmodigt väntat på sin ”riktiga” chans i A-laget. När den kom i somras så visade han för hela Uppsala att han var redo genom att vara en av våra bästa spelare under hösten, säger Jonathan Ederström, chef för herrlaget i Sirius.

Han fortsätter:

– Som han är inne på själv så finns det delar i spelet han behöver fortsätta förbättra, men potentialen är enorm och det finns goda förutsättningar att 2025 blir ett ännu bättre år för Adam Wikman!

Wikman gjorde 24 allsvenska framträdanden för Sirius under 2024. Det blev tre mål och två assist.