Trots krisen – Blåvitt gör stor ekonomisk vinst

IFK Göteborg har haft ett tufft sportsligt år.

Trots det regnar miljonerna in över klubben – med en vinst på mellan 30 och 35 miljoner.

– Det kommer vara ett av våra bästa resultat någonsin, säger ekonomichef Marcus Valli enligt Expressen.

Efter ett sportsligt tufft 2023 undvek IFK Göteborg allsvenskt kval i den sista omgången 2024.



Sett till det ekonomiska har det dock gått bättre i år.



Under måndagens medlemsmöte säger ekonomichef Marcus Valli att Blåvitt kommer att redovisa ett plusresultat på mellan 30 och 35 miljoner. Den stora faktorn bakom detta – försäljningen av Malick Yalcouyé som sägs ha landat på omkring 100 miljoner kronor.



– Det kommer vara ett av våra bästa resultat någonsin. Det är klart att vi är nöjda med det, säger Valli enligt Expressen.



Siffran hade såklart kunnat vara högre, men IFK Göteborg valde att satsa stort under sommaren och värvade in sju nya spelare. Något som Expressen menar var Blåvitts dyraste transferfönster på många år.



– Det har varit en liten diskussion kring om vi satsar eller inte och vad vi gör för pengarna när vi säljer spelare. De fyra sista fönstren har mängden pengar som gått ut varit avsevärt högre än tidigare, så vi lägger mer pengar – men vi får ingen utväxling av det rent sportsligt om man kollar på den allsvenska tabellen. Det är bra att ha med sig, säger Valli.



Sponsormässigt har IFK Göteborg utvecklats och dragit in mer pengar än tidigare, även om det finns vissa problem med Gamla Ullevis utformning.



– Vi ökar egentligen på alla de större intäktsbenen. Men vi fortsätter jobba med frågor som Gamla Ullevi där vi har svårt att driva större intäkter på våra matcher, säger Valli.



Hela bokslutet för räkenskapsåret 2024 redovisas i sin helhet på nästa årsmöte, i mars.