Johansson och Falk prisas som årets målvakter

Viktor Johansson och Jennifer Falk är Sveriges bästa målvakter.

Detta efter att ha mottagit priserna i kategorin årets målvakt för det svenska fotbollsåret 2024.

– Det har varit ett lyckosamt år på många sätt, säger Viktor Johansson till SvFF.



Under onsdagskvällen offentliggjordes vinnarna i kategorin årets målvakt för fotbollsåret 2024.



De nominerade burväktarna på herrsidan var Johan Dahlin, Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström.



På damsidan var Jennifer Falk, Tove Enblom och Zećira Mušović nominerade.



Klockan 17.00 offentliggjordes vinnarna via SvFF:s kanaler – och då det stod klart att Falk och Johansson plockade hem priset.



För 31-åriga Falk var detta tredje gången hon tagit emot priset – denna gång löd motiveringen som följer:



Jennifer Falk fortsätter utvecklas år för år, och är en ytterst pålitlig målvakt som kan hantera olika skeenden i en match. Efter en ny stark säsong i sitt klubblag, där hon stått för fina prestationer och jämnhet, visar hon åter igen att hon är en trygg sista utpost – samtidigt som hon besitter en hög högstanivå som sticker ut med riktigt svåra räddningar.



– Jag blir jätteglad så klart! Det känns bra att få ta emot priset för 2024, säger Jennifer Falk till SvFF när hon får beskedet.



För Viktor Johanssons del var detta första gången han prisats som årets målvakt. Motiveringen för Stoke-keepern lät som följer:



Viktor Johansson har under året tagit sig an landslagschansen på ett ypperligt sätt. Spelat en avgörande roll och fått sitt blågula genombrott under hösten. Bäddade för en smakstart i Nations League med viktiga ingripande i bortamatchen mot Azerbajdzjan och varit stabil under hela gruppspelet. En stark vår i klubblaget Rotterdam och följts upp av en fin höst i Stoke.



– Väldigt roligt! Det har varit ett lyckosamt år på många sätt, säger Viktor Johansson till SvFF.