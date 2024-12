Så startar Atalanta mot Real Madrid

Ikväll ställs de italienska serieledarna Atalanta mot Real Madrid i Champions League.

På Gewiss Stadium går hemmalaget in med tre CL-segrar i ryggen – Real Madrid med två.

Nu har startelvorna offentliggjorts – se dem nedan!

Under tisdagskvällen inleds den sjätte omgången av Champions Leagues seriespel.



En av de åtta matcherna som spelas under kvällen är mellan de italienska serieledarna och fjolårets CL-mästare Real Madrid.



Sportsligt har det gått bäst för Atalanta i årets upplaga av Champions League. Inför matchen ligger de på femte plats i tabellen med elva poäng– tre segrar och två kryss. Real Madrid har haft det klart mer kämpigt och är just nu det 24:e bästa laget i tabellen.



Klockan 21.00 gör de två lagen upp om tre nya poäng på Gewiss Stadium i Bergamo. Detta med följande startuppställningar:

Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti – Ruggeri, Ederson, De Roon, Bellanova – Pasalic – Lookman, De Ketelaere.

Real Madrid: Courtois; Fran Garcia, Rüdiger, Tchouaméni, Vazquez – Bellingham, Valverde, Ceballos, Brahim Diaz – Vinicius Junior, Mbappé