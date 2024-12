TRE PUNKTER: “Stockholmspubliken bjöds på propaganda-fotboll”

STOCKHOLM. Sverige säkrade ikväll sin EM-biljett till nästa sommars slutspel i Schweiz.

Detta efter att ha kört över Serbien hemma på Tele2 arena.

FotbollDirekts Rasmus Hjortling kommer här med tre punkter efter kvällens match.

Överlägset var bara förnamnet

Redan i Serbien var det tydligt att det var stor klasskillnad mellan lagen, något de flesta nog hade räknat med inför.

Inför kvällens match fanns det kanske något enstaka orosmoln för en skräll, men dessa raderades ut nästan direkt. Blågult tog tag i taktpinnen direkt och fullkomligt körde över Serbien under framförallt den första halvleken.

Stockholmspubliken bjöds verkligen på propaganda-fotboll under långa stunder denna afton.

Nästa sommar kommer det verkliga testet

Sverige tvingades till att playoff-spel efter att EM-biljetten inte säkrats direkt i kvalet.

Facit på detta kvalspel blev 20 mål framåt och noll insläppta. Visst har det varit underhållande, men samtliga inblandade är nog väl medvetna om att det är först nästa sommar det börjar gälla på riktigt. Detta var bara ett litet hinder på vägen som Blågult enkelt tog sig förbi.

Hade varit roligt med lite nytt blod

Peter Gerhardsson valde att göra en förändring jämfört med det första mötet, Fridolina Rolfö klev in från start och Madelen Janogy förpassades till bänken.

Visst att detta var ett avgörande EM-playoff och därav orimligt att chansa allt för mycket, men något nytt namn hade vår förbundskapten kunnat bjuda på tycker jag.

Istället fick vi se en matchtrupp utan Matilda Vinberg och Evelyn Ijeh och My Cato skickades som bekant till U23-landslaget under helgen.

Gällande de två första kan det självklart rört sig om känningar eller liknande, men samtidigt hade jag gärna sett mycket av denna trio denna afton.