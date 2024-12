Athletic Club slog Mourinhos Fenerbahce – riskerar sparken

José Mourinho är under stor press.

Idag föll hans Fenerbahce mot spanska Athletic Club i Europa League.

Något som kan leda till att portugisen förlorar sitt jobb, enligt spanska AS.

Under onsdagseftermiddagen tog turkiska Fenerbahce emot spanska Athletic Club i Europa League. Vid hemmalagets bänk fanns, som vanligt, José Mourinho. Frågan är dock hur länge man kommer att se honom där?



Tidigare i veckan uppgav nämligen spanska AS att portugisen riskerade att få sparken om hans Fenerbahce inte tog poäng mot spanjorerna. Efter 2-0-förlusten under onsdagen lär Mourinho alltså hänga löst.



Det hela inleddes också mardrömmslikt för Fenerbahce som släppte in mål redan efter fem minuter. Detta genom Inaki Williams som strax före paus skulle utöka till 2-0.



Det blev även matchens slutresultat. Värt att tillägga är att hemmalagets Mert Müldür drog på sig ett rött kort efter 70 minuter.



I tabellen hittar vi Fenerbahce på en 15:e-plats med åtta poäng i Europa League. Athletic gick, i och med segern, upp till ensam etta i tabellen och är klara för slutspel.



I den turkiska ligan ligger Fenerbahce på en andraplats efter 14 spelade matcher. Upp till serieledarna Galatasaray skiljer det sex poäng.