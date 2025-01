Brittisk media: Så startar Spurs mot Elfsborg

Under torsdagskvällen tar Tottenham Hotspur emot IF Elfsborg i Europa League.

Då kommer hemmalaget med en minst sagt decimerad trupp till mötet mot Boråsarna.

Enligt London-tidningen The Standard kommer Ange Postecoglou att starta med dubbla svenskar.

Ikväll spelas den sista omgången av Europa League – med 18 matcher samtidigt.



I London, och på Tottenham Hotspur Stadium, tar Spurs emot Elfsborg i en minst sagt laddad tillställning.



Elfsborg har, inför matchen, stor chans att ta sig vidare till slutspel vid minst en poäng.



I tabellen finner vi svenskarna på en 20:e plats och hemmalaget Tottenham på en sjätteplats.



Till matchen kommer tränare Ange Postecoglou med ett decimerat manskap. Londontidningen The Standard uppger att varken Djed Spence, Sergio Reguilon, Antonin Kinsky, Pape Matar Sarr, Richarlison, Cristian Romero, Destiny Udogie, Timo Werner, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Dominic Solanke, James Maddison och Guglielmo Vicario kommer till start mot svenskarna.



En spelare som däremot kan komma att äntra planen efter en längre tids skadefrånvaro är Micky van de Ven som återfinns i truppen för första gången sedan den 8 december.



Enligt tidningen kommer Spurs att ställa upp med följande lag mot Elfsborg:



Austin; Porro, Dragusin, Davies, Gray – Bissouma, Bentancur, Bergvall – Kulusevski, Moore, Son



Matchen har avspark vid 21.00.

