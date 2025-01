Besfort Zeneli om bottenlaget Nice: ”Lite förvånande”

För ett år sedan hade Besfort Zeneli knappt gjort en allsvensk match för Elfsborg.

Nu känns 22-åringen mer eller mindre given i den startelva som ska ta emot Nice i Europa League.

– Det är självklart en lättnad men det gäller att inte koppla av och tro att man är given, säger Zeneli till FotbollDirekt.

År 2022 gjorde Besfort Zeneli sina första allsvenska minuter i Elfsborgs A-lag när han byttes in i två matcher. Totalt spelade den då 19-årige mittfältaren 33 minuter.

Året efter steg antalet spelminuter till 232, där samtliga kom till via inhopp. Hans första allsvenska mål gjordes i en 4-0-seger mot Kalmar FF.

Den efterföljande säsongen, 2024, kom det riktiga genombrottet för Besfort Zeneli – efter att Oscar Hiljemark tog över rollen som manager i klubben. Åren dessförinnan var lärorika för lillebror Zeneli, men också tuffa.

– Jag har haft en sådan period även när jag var yngre och spelade ungdomsfotboll i Elfsborg. Jag vet att det vänder förr eller senare – och till slut gjorde det det. Det var min motivation och sedan ville jag såklart bevisa att jag platsar i Elfsborg. Det har varit tal om lån tidigare men jag har aldrig känt att jag har velat det utan jag har velat slå igenom i Elfsborg. Till slut hände det när Oscar (Hiljemark, reds anm) kom in.

– Självklart har det varit jobbiga stunder men jag har fått hjälp, speciellt av min storebror Arber (Zeneli) när han var utomlands men självklart familjen också. Det har alltid suttit i mitt huvud att jag vill visa att jag platsar här och ska ta mer plats. Nu på senare tid har jag ändå gjort det och det känns fantastiskt bra.

Ser man till fjolårets allsvenska säsong började det inte helt smärtfritt för Besfort Zeneli som, under Jimmy Thelin, endast startade en match och blev inbytt i tio. Efter att Oscar Hiljemark tog över som manager dröjde den första starten inte länge – tre dagar efter den nya huvudtränarens intåg i klubben stod Besfort Zeneli på planen från matchminut ett.

– 2024 var väldigt mycket upp och ner. Om man kollar från starten av året till att Oscar kom var det väldigt mycket ut och in. Ibland hoppade jag in och ibland var jag inte med i truppen. Självklart var det jobbigt och jag har haft en sådan situation under två och ett halvt år där jag pendlat mellan bänken och att inte vara med i truppen. När Oscar kom in har det känts bra och han var väldigt tydlig med att han har haft koll på mig under träningar och tyckte att jag stack ut. Sedan dess har det bara flutit på och jag har fått en stor roll som jag tycker att jag har tagit hand om på ett bra sätt. Det vill jag bara fortsätta med och ta en större plats i laget där jag kan styra och hjälpa mina medspelare.

Hur skönt har det varit att befästa en plats i startelvan?

– Det är självklart en lättnad men det gäller att inte koppla av och tro att man är given. Det gäller att fortsätta jobba hårt, med nästan ännu hårdare jobb, ta mer plats i laget och hjälpa andra. Det är lätt att koppla av efter en tid där man känner att man har förtroendet från tränaren och kan ta det lite lungt – men det är tvärtom. Man måste fortsätta att göra det ännu bättre, ha ännu mer fokus och inte slappna av bara.

Fokus är någonting som IF Elfsborg kommer att behöva under torsdagskvällen, när franska OGC Nice besöker Borås arena för spel i Europa League. Att ställas inför tufft motstånd har dock Elfsborg blivit vana med. Likaså att ta poäng av till exempel Roma, Braga och Qarabag.

– Jo, det har ju har blivit så. Det är som många sade innan, en väldigt tuff lottning med bra motståndare hela tiden. Men vi har en bra känsla i laget och vi ska gå ut och göra allt för att ta tre poäng igen. Vi har varit starka på hemmaplan i Europa och det ska vi försöka att fortsätta vara på torsdag också.

Trots att Nice slåss om toppositioner i Ligue 1 har spelet i Europa League vacklat. Med sex spelade matcher har Franck Hesies lag endast tagit två poäng. Det är i sin tur något som förvånar många, inklusive Besfort Zeneli.

– Ja, verkligen. När man kollar deras liga så ligger de ändå femma och slåss om en topp tre-plats. Vi är lite förvånade också men det är ett skickligt lag, det vet ju alla. Alla vet ju vilka Nice är. Det kommer att vara ett bra lag som kommer på torsdag.

Hur stort självförtroende går ni in med till matchen?

– Självförtroende har vi alltid. Det tycker jag vi har visat i nästan alla matcher – i Europa speciellt. På hemmaplan, med stödet vi får av våra underbara fans och med allting som är runt omkring, är det bara en stor laddning. Jag tror att vi redan idag (måndag, reds anm) börjar känna att man fokuserar på torsdagens uppgift. Självförtroendet är bra, men vi vet att det kommer att vara svårt. Vi kommer att ge allt och vi har ingenting att förlora – bara allt att vinna.

Ser man till läget i tabellen inför matchen skulle tre poäng mot Nice innebära stora chanser för Elfsborg att ta sig vidare till slutspel. Att gå in med den vetskapen inför matchen menar Besfort Zeneli enbart är positiv.

– Alltså, för mig och den känslan jag får av laget, är att vi är otroligt taggade inför uppgiften. Sedan vet vi självklart i vårt undermedvetna att vi ligger bra till och om vi vinner har vi stor chans till att ta oss vidare till playoff-spelet. Men vi tar match för match och hoppas kunna göra en bra match och få med oss ett bra resultat. Sedan får vi ta Tottenham-matchen därefter.

Och sen då. Blir du kvar i Elfsborg?

– Jo men jag blir kvar. Jag känner mig inte klar ännu. Jag är kvar, avslutar Besfort Zeneli.