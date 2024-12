Alexander-Arnolds kryptiska firande – svaret: ”Är inte negativt”

Trent Alexander-Arnold kan vara på väg bort från Liverpool.

Efter drömmålet mot West Ham valde stjärnan att fira med en kryptisk gest.

– Jag tycker inte alls att det är negativt, säger Arne Slot.

Det var under helgen som uppgifterna började florera.

Spansk media uppgav under lördagen att Liverpool-stjärnan Trent Alexander-Arnold, 26, har meddelat klubben att han vill lämna för Real Madrid. Tidigare under söndagen rapporterade AS att en övergång till den spanska huvudstadsklubben i sommar ska var ”90 procent klar”.

När Liverpool ställdes mot West Ham i London under söndagen slog 26-åringen, som sitter på utgående kontrakt, till med ett riktigt drömmål. Efter fullträffen valde ”TAA” att fira med en kryptisk målgest, när stjärnan formade handen som en pratande mun.

– Jag tycker inte alls att det är negativt. Han spelar riktigt bra, han gjorde ett jättebra mål och sättet han firade målet säger allt, eller hur, säger tränare Arne Slot till Sky Sports efter matchen.

Han fortsätter:

– Jag tror inte jag behöver säga så mycket om det. Jag är riktigt nöjd med Trent, som jag är med Salah och Virgil van Dijk.

”Långt ifrån”

Även Mohamed Salah, som gjorde ett mål och två assist mot West Ham, sitter på ett utgående kontrakt. Egyptiern har tidigare bekräftat att det är hans sista säsong i Liverpool.

– Som ni vet är det mitt sista år i klubben, sa han till Sky Sports i september.

Efter 5–0-segern under söndagen fick 32-åringen frågor om hans framtid och om en kontraktsförläning kan vara aktuell.

– Det är vi långt ifrån, och jag vill inte publicera något i media, säger Salah enligt BBC.

Stjärnan fortsätter:

– Jag ska göra mitt bästa för att laget ska vinna ligan. Det finns några andra lag som följer efter och vi måste vara fokuserade och ödmjuka.