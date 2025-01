Amorim: ”Kanske de sämsta laget i Manchester Uniteds historia”

Manchester United åkte på en tung förlust hemma mot Brighton.

På presskonferensen efter uttryckte Amorin sin frustration.

– Det är oacceptabelt, säger han till Sky Sports



Manchester United hade en tung söndag hemma mot Brighton. De var aldrig riktigt nära och förlorade med 3-1.

Amorin var inte nöjd över resultatet, en förlust som innebar den sjätte förlusten på hemmaplan denna säsong:

– Ytterligare en förlust på hemmaplan. Sättet vi släppte in målen på är oacceptabelt. Vi kan spela fotboll men bara under korta perioder. Vi är inte konsekventa, vi blir nervösa och sen släpper vi in ett mål, säger han till Sky Sports och fortsätter:



– Det är väldigt tufft för alla. Vi har förlorat igen på hemmaplan, det är oacceptabelt. Vi måste ändra på det och förändringen måste ske fort.



Förlusten var Manchester Uniteds fjärde på sex matcher i Premier League. Laget befinner sig på en 13:e plats i tabellen.



– Vi är kanske det sämsta laget i Manchester Uniteds historia. Jag vet att ni vill ha den rubriken men jag säger det eftersom vi måste erkänna det och förändra det, säger Amorim.