Barcas krisdrag – Deco ”låser in sig” i omklädningsrummet

Barcelona är i kris.

Enligt spanska AS försöker sportchef Deco lösa krisen tillsammans med tränare Hansi Flick och representanter från spelartruppen.

FC Barcelona är inne i en tuff period. Den katalanska jätten har inte vunnit en ligamatch på tre raka försök, och i förra helgen tappade ”Barca” tabellettan till Atletico Madrid efter den tidiga seriefinalen.

Dessutom är ekonomin i Barcelona pressad. Den spanska tidningen Sport rapporterade i dagarna att sportchef Deco måste sälja flera spelare för att få ekonomin att gå runt. Enligt tidningen ska det handla om drygt 900 miljoner kronor. AS har tidigare rapporterat att Frenkie de Jong, Ansu Fati samt en av mittbackarna Eric Garcia och Andreas Christensen är spelare som kan säljas. Dessutom kan stjärnvärvningen Dani Olmo lämna redan i januari efter att Barcelona haft problem med att registrera spanjoren.

Nu rapporterar AS att Deco jobbar för fullt med att lösa den tuffa sportsliga situationen. Enligt tidningen ska sportchefen sedan i lördags spenderat tid med tränare Hansi Flick och lagkaptenerna för att tillsammans hitta en väg ur krisen. AS skriver att Deco kommer ”låsa in sig hos Flick och kaptenerna”.

Enligt samma tidning ska tränare Flick fortsatt ha Decos förtroende.

Barcelona ligger trea i La Liga, med en match mer spelad än Ateltico och Real Madrid på första- respektive andraplats i tabellen.