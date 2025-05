Bodø/Glimt bygger ny arena – för 800 miljoner kronor

Bodø/Glimt kommer inte att spela kvar på Aspmyra stadion.

Detta då man planerar för att bygga en ny arena under hösten.

Arenan uppges kosta omkring 800 miljoner kronor att bygga.

Sedan 1996 har Bodø/Glimt spelat på Aspmyra stadion.



Snart kommer man inte att göra det – då man gör sig redo för att påbörja bygget av en ny arena.



Under måndagen kallade den norska succéklubben till presskonferens där man meddelade att det första spadtaget kommer att tas under hösten.



När ska då arenan stå klar?



– Senast 2027. Det tar ungefär ett år att färdigställa arenan. Sedan handlar det lite om hur de sista detaljerna landar på plats, säger sportchefen Frode Thomassen enligt VG.



Arenan är planerad att husera 10 000 åskådare och kommer att gå under projektnamnet Arctic Arena. Priset för att konstruera den uppskattas till cirka 800 miljoner kronor, varav 46 till 93 miljoner kronor kommer från klubben, skriver VG.



– Finansieringen är inte helt på plats, men vi är bekväma med att det kommer att gå ihop, säger sportchefen.



Bodö/Glimt har tagit hem titeln i den norska ligan de senaste två säsongerna och befinner sig just nu i semifinalspel i Europa League – mot Tottenham Hotspur.