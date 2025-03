Edvardsen med nytt mål mot PSV Eindhoven

I onsdags slog Victor Edvardsen till i cupsemifinalen mot PSV Eindhoven.

Under lördagens ställdes hans lag mot PSV för andra gången på fyra dagar.

Då slog anfallaren till med ett nytt mål i 3-2-segern.





Den tidigare Degerfors- och Djurgården-spelaren Victor Edvardsen, 29, har spelat så gott som allt för sitt Go Ahead Eagles i år.



Poängmässigt stod svensken, inför onsdagens cupsemifinal mot PSV Eindhoven, på fem mål och fyra assist.



Då anfallaren gjorde 2-0 för ”Örnarna” bröt han en över två månader lång måltorka.



Den matchen vann Go Ahead Eagles med 2-1 och idag, lördag, var det dags för lagen att ställas mot varandra igen – men i ligan.



Inte nog med att 29-åringen skulle göra mål, han assisterade även till Oliver Antmans 1-0-mål i den första halvleken.



Efter att bortalaget vänt 1-0 till 1-2 skulle också Edvardsen kliva fram och kvittera matchen med en kvart kvar att spela.



Det var även anfallarens sjätte mål i Eredivisie denna säsong.



Med tre ordinare minuter kvar gjorde Antman sitt andra mål för kvällen och knep således segern för Go Ahead Eagles.