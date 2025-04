Efter avancemanget – Leeds krossade Bristol City

För en vecka sedan stod det klart att Leeds kommer att spela i Premier League nästa säsong.

Under måndagskvällen ställdes man mot Bristol City – och tog sin femte raka seger.

Detta efter att ha vunnit med hela 4-0.



Championship är ett minne blott för Leeds United – trots att de en match kvar att spela.



Den näst sista matchen i Englands näst högsta serie spelade de under måndagen, mot Bristol City på Elland Road.



Måndagens match var mållös fram till att Leeds tog ledningen i 21:a minuten, genom Ao Tanaka framspelad av Manor Solomon.



I den 55:e minuten nätade sedan Gnonto Wilfried, och gjorde 2–0.



Med åtta minuter kvar att spela ökade Leeds ledningen genom Largie Ramazani, kort därefter gjorde han även 4-0 för ”The Whites”.



Resultatet innebär även att denna säsong är Leeds har tagit 97 poäng – vilket är det mesta de har skrapat ihop i en serie någonsin.

A season to remember ✨

The 97 points they have won this campaign is the most they have ever won in a league season. 🏆

*Table adjusted to show three points for a win. pic.twitter.com/iNac1J8hll

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 28, 2025