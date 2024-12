Hiens Atalanta föll mot Real Madrid

Ikväll ställdes de italienska serieledarna Atalanta mot Real Madrid i Champions League.

Efter en mål- och händelserik tillställning gick Real Madrid hem med alla tre poäng.

Detta efter mål av Kylian Mbappé, Vinicius Junior och Jude Bellingham.

Under tisdagskvällen inleds den sjätte omgången av Champions Leagues seriespel.



En av de åtta matcherna som spelas under kvällen är mellan de italienska serieledarna och fjolårets CL-mästare Real Madrid.



Sportsligt har det gått bäst för Atalanta i årets upplaga av Champions League. Inför matchen ligger de på femte plats i tabellen med elva poäng– tre segrar och två kryss. Real Madrid har haft det klart mer kämpigt och är just nu det 24:e bästa laget i tabellen.



***

Efter en dryg minut kom matchens första chans i Bergamo. Inte helt oväntat var det genom Real Madrids stjärna Kylian Mbappé som rann igenom och förbi Isak Hien, men utan att komma till något bra avslut.



Kort senare drog Atalantas Ademola Lookman till på helvolley efter ett inlägg men fick ingen ren träff.



I den elfte minuten hade Real Madrid etablerat spel på Atalantas planhalva. Brahim Diaz slog en fin passning till Kylian Mbappé som snyggt vände upp, tog med sig bollen, och placerade in 1-0.





Tre minuter senare kom fransmannen till ett nytt avslut. Denna gång kom det från längre håll och Carnesecchi kunde avvärja ytterligare ett mål.



I den 20:e minuten skapade Atalanta ytterligare en chans. Denna gång via De Ketelaere som avslutade på en välplacerad Courtois.



Tydligt var att hemmalaget inte vek ner sig trots det tidiga underläget utan fortsatte att trycka på framåt.



En kvart senare hade inte jättemycket skett i tydlig chansväg. Med dryga 30 minuter spelade satte sig Mbappé ner i gräset och tvingades till byte. Ersattes gjorde han av Rodrygo.



På tilläggstid i den första halvleken gjordes Atalantas Kolasinac ner i straffområdet och domaren tilldömde straffspark. Den tog Charles de Ketelaere hand om och tryckte upp bollen i nättaket.



Det var också det sista som hände i den första halvleken och lagen gick in med lika-resultat i paus.



I den andra halvleken fortsatte Atalanta att trycka på och Real Madrid kontraslå.



Från nära ingenstans uppstod ett jätteläge för Vinicius Junior som inte gjorde några misstag. Från straffområdeslinjen sköt han in Reals andra mål för kvällen. 2-1 efter 56 minuter.



Två minuter senare sprang sig Jude Bellingham fri, fintade bort De Roon och placerade in 3-1 för Real Madrid.



Med 65 minuter spelade tog Ademola Lookman emot bollen vid den vänstra delen av straffområdet. En fint och maskerat skott vid den vänstra stolpen senare hade Atalanta reducerat till 3-2.



Med en kvart kvar av matchen var känslan att den kunde sluta hur som helst. Båda lagen turades om att hålla bollen men Atalanta var mer villiga att riskera för att gå framåt.



I den sista tilläggsminuten kom den stora chansen för Atalanta. Bollen slogs in i boxen, där Mateo Retegui blev helt friställd. Inlägget var hårt slaget och anfallarens träff gick över mål.



Det var också det sista som hände – och Real Madrid vann med 3-2. Därmed tar de klivet upp till 18:e plats i tabellen. Atalanta är just nu på en niondeplats.





***

Real Madrid: Courtois; Fran Garcia, Rüdiger, Tchouaméni, Vazquez – Bellingham, Valverde, Ceballos, Brahim Diaz – Vinicius Junior, Mbappé



Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti – Ruggeri, Ederson, De Roon, Bellanova – Pasalic – Lookman, De Ketelaere.