Hammarby vann efter drama i Champions League – miljonregn väntar

Hammarby vann den sista Champions League-matchen.

Nu väntar miljonregn för Stockholmsklubben.

Enligt Radiosporten betyder vinsten att Sverige får tre CL-platser även efter 2026.

Under onsdagskvällen avslutade Hammarby sitt äventyr i Women’s Champions League. Det var St. Pölten från Österrike som stod för motståndet i den sista omgången av Europa-spelet.

Hammarby vann det första mötet mellan lagen med 2–0 hemma på Tele2. Det är “Bajens” enda vinst under Champions Leagues gruppspel. De grönvita hade inte längre chansen att gå vidare till slutspel efter en tung förlust mot Barcelona senast.

St- Pölten hade inte tagit en enda poäng så här långt i gruppspelet.

Enligt Radiosporten skulle minst en poäng för Hammarby betyda att Sverige får tre Champions League-platser även efter 2026. Skulle Hammarby förlora går den tredje platsen till Norge.

Hammarby-tränaren Martin Sjögren valde att göra tre byten jämfört med senast. I mål startade Moa Edrud, aningen oväntat, före konstanten Anna Tamminen. Stina Lennartsson och Ellen Wangerheim var inte med i truppen och ersattes av Smilla Holmberg och Vilde Hasund.

Efter knappt tio minuter bjöd Jonna Andersson på en vacker dribblingsräd på vänsterkanten. Ytterbacken gjorde bort sin försvarare totalt och slog in bollen i mitten. Inlägget blev en andning studsande och mötande Vilde Hasund fick inte till avslutet. Efter knappa 20 minuter slog Jonna Andersson ett perfekt inlägg efter ett fint förarbete. Bollen gick in i straffområdet och Cathinka Tandberg nådde högst. Norskan nickade in ledningsmålet till Hammarby.

Bara två minuter senare gled Smilla Holmberg runt på högerkanten. Ynglingen slog in bollen och Julie Blakstad mötte perfekt och skarvade in tvåan.

I slutet av den första halvleken var Vilde Hasund nära på att utöka ytterligare men bollen gick strax utanför stolpen.

Hammarby skapade ett massivt tryck i inledningen av matchen och hemmalaget St. Pölten hade inte mycket att sätta emot. Ställningen i halvtid var 2–0 till Hammarby.

– Vi började ganska bra och gjorde två bra mål. Vi hade många andra bra möjligheter som vi borde ha gjort. Förhoppningsvis kan vi fortsätta i andra halvlek och göra fler mål, sa Julie Blakstad till Uefas hemsida i halvtidspaus.

Hemmalaget började den andra halvleken bättre och efter runt 50 minuters spel drog St. Pölten-spelare till med ett vasst avslut från distans. Bollen tog i ribban och Moa Edrud räddades av målramen.

Med 20 minuter kvar att spela byttes Jonna Andersson ut. Landslagsspelaren gjorde därmed sin sista minut i Hammarby-tröjan innan hon lämnar för Linköping vid årsskiftet.

Med knappt tio minuter kvar av ordinarie tid sköt Kamila Dubcova spänning in i matchen igen. Mittfältaren från Tjeckien satte dit reduceringsmålet till 2–1. Strax därefter gled inbytte Andrea Glibo igenom Hammarby-försvaret och kom i princip fri mot Edrud i mål. Keepern stod för en jätteräddning och höll kvar sitt Hammarby i matchen.

St. Pölten skapade ett massivt tryck i slutminuterna av matchen, men Hammarby höll undan och vann till slut med 2–1.

Det betyder att Sverige även efter 2026 har tre Champions League-platser.

Efter två segrar i Champions League-spelet har Hammarby spelat in omkring 5,6 miljoner kronor.

Startelvor:

St. Pölten:

Schluter – Schumacher, Touon Mbenoun, Balog, Mattner Trembleau – Mikolajova, Dubcovam D’Angelo – Brunnthaler, Pekel – Madl.

Hammarby IF:

Edrud – Holmberg, Carlsson, Nyström, J. Andersson – Joramo, Hasund – Vallotto, Jøsendal, Tandberg – Blakstad.