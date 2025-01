Motiveringen bakom petningen av Gyökeres: ”Inte förändrats på tre dagar”

Viktor Gyökeres saknades i Sportings startelva mot Rio Ave i lördags.

Tre dagar senare återfinns han ännu en gång på bänken mot RB Leipzig i Champions League.

”Viktor har inte förändrats mycket på tre dagar”, säger Rui Borges till Sport TV.

När Sporting gästade Rio Ave i den portugisiska ligan under lördagen var Viktor Gyökeres bänkad. Med tio minuter kvar att spela byttes svensken in – och satte dit 3-0 med två ordinarie minuter kvar.



Under onsdagen var det dags för ännu en bortamatch för Sporting. Likt lördagen inledde Gyökeres på bänken.



Det var alltså den andra matchen i rad som svensken bänkades, vilket tränare Rui Borges motiverar med spelarens fysiska status.



”Viktor har inte förändrats mycket på tre dagar. Det är en fråga för oss tränare att hantera. Han är en väldigt viktigt spelare vilket vi alla vet. Han kommer att vara viktig idag, inom några av hans begränsningar”, säger Borges till Sport TV.



Viktor Gyökeres står noterad för 33 mål på 31 tävlingsmatcher för Sporting säsongen 2024/2025.



Matchen mellan RB Leipzig och Sporting pågår.