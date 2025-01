TV: Anthony Elanga med assist när Nottingham slog Wolves

Anthony Elanga är inne i en fin period med sitt Nottingham Forest.

Under måndagskvällen slog han till med assist mot Wolves – vilket blev hans femte poäng på fem matcher.

Nottingham vann matchen med 2-0 och ligger fortsatt trea i Premier League.

Under måndagskvällen tog Wolverhampton Wanderers emot Nottingham Forest i Premier League.



Detta med en stekhet Anthony Elanga som hade gjort poäng i fyra raka matcher inför kvällens drabbning.



Det skulle heller inte dröja länge innan Elanga var inblandad i ett mål.



I den sjunde minuten spelade han fram Morgan Gibbs-White som gav Nottingham Forest ledningen.



Således har svensken gjort poäng i fem raka Premier League-matcher.



Nottingham gick till slut och vann med 2-0 efter mål av Chris Wood strax innan paus.



Detta innebär att Nottingham Forest har spelat in 40 poäng och befinner sig på en tredjeplats i Premier League. Wolves ligger just nu på 17:e plats.