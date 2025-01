TV: Gyökeres målskytt när Sporting förlorade mot Leipzig

Viktor Gyökeres fick inleda på bänken.

Med underläge 0-1 och knappa timmen spelad kom svensken in.

Därefter kvitterade han matchen med en kvart kvar.

När Sporting gästade Rio Ave i den portugisiska ligan under lördagen var Viktor Gyökeres bänkad. Med tio minuter kvar att spela byttes svensken in – och satte dit 3-0 med två ordinarie minuter kvar.



Under onsdagen var det dags för ännu en bortamatch för Sporting. Likt lördagen inledde Gyökeres på bänken.



I paus låg Gyökeres Sporting under med 1-0 efter att Leipzig-stjärnan Benjamin Sesko nätat i den 19:e minuten.



Med 55 mintuer spelade fick den svenske målmaskinen äntra planen.



20 minuter senare slog han till efter att ha vänt bort sin försvarare och dundrat in bollen med vänstern via målvakten.



Tråkigt nog, för Sporting, räckte inte kvitteringsmålet till då danske Yussuf Poulsen avgjorde tre minuter senare.



Sporting ligger på en 19:e plats i Champions League-tabellen. Leipzig tog sin första seger, och poäng, och befinner sig på 30:e plats.