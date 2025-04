TV: Isac Lidberg målskytt för andra matchen i rad

Isac Lidberg har prickat formen.

Under lördagen slog han till för andra matchen i rad.

Detta efter att ha tagit ledningen mot Hertha BSC.

Det är ingen rolig säsong som tyska SV Darmstadt går till mötes i 2.Bundesliga. Efter 29 omgångar befinner man sig på en 13:e-plats i serien och klassikerklubben är indragna i bottenstriden.



Det kunde dock ha varit värre – om det inte vore för en viss Isac Lidberg.



Efter två raka mållösa matcher för anfallaren, som kallades in i det svenska A-landslaget i november förra året, slog svensken till i förra veckans match mot Greuther Fürth.



Bättre skulle det bli en vecka senare – då hans Darmstadt ställdes mot Hertha BSC på bortaplan.



Efter 48 minuter skulle han först styra en medspelares skott på målvakten och sedan snappa upp sin egen retur och skicka in 1-0-målet till bortapublikens jubel.



Det var alltså Lidbergs andra mål på lika många matcher och totalt 15:e mål under den pågående 2.Bundesliga-säsongen.



Matchen pågår.