Uppgifter: 100 mil per dag – så långt kommer Duran pendla

Däremot kommer inte Colombianen att bo i Riyadh – utan i Bahrain, enligt The Sun.

Såldes väntas anfallaren pendla 100 mil per dag.

Vinterns dyraste transfer blev colombianska Jhon Duran, 21, som bytte Aston Villa mot Al-Nassr.



Saudiarabien ser dock inte ut att bli anfallarens nya hemland. Istället uppger The Sun att 21-åringen kommer att bosätta sig i grannlandet Bahrain.



Detta då det är inte är lagligt för ogifta par att bo tillsammans i Saudiarabien.



Således väntas Duran pendla 100 mil tur och retur – per dag. Det är precis så långt det är mellan Riyadh och Bahrains huvudstad Manama.



Resan sägs Duran ta genom flygplan, som tar en dryg timme enkelväg. Att resa med flygplan varje dag är ingen liten utgift. Däremot går det ingen nöd på Duran som, enligt Nicolo Schira, kommer tjäna ungefär 230 miljoner kronor per år i den saudiska klubben.

