Dalkurds besked: Bordlägger frågan om konkurs

Under helgen hade Dalkurd ett extrainsatt årsmöte.

Där skulle beslut om föreningens fortsatt existens att tas.

Nu står det klart att frågan bordlagts till nästa ordinarie årsmöte.

Dalkurd FF har dragits med stora ekonomiska problem de senaste åren och i helgen ägde ett extrainsatt årsmöte rum, där fokus låg på klubbens fortsatta existens eller inte.

Klubben meddelar nu att frågan om klubben skulle försättas i konkurs bordslagats.

“Igår hade vi ett årsmöte som handlade om föreningens fortsatta existens. Deltagarna under mötet beslutade efter en lång överläggning att bordlägga frågan om konkurs till nästa ordinarie årsmöte vilket kommer att vara i januari. Under tiden kommer styrelsen att utreda alternativen för föreningens framtid ytterligare för att stämman ska kunna ta ett välgrundat beslut”, skriver klubben nu via sin Instagram.

Om klubben inte försätts i konkurs som kommer Dalkurd att spela i division fyra nästa säsong.