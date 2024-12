Inga svenskor i årets världslag

Organisationen Fifpro har offentliggjort sina nomineringar till årets värdslag.

Bland de spelare som är nominerade finns inte en enda svensk spelare med.

Detta till skillnad från förra året då Sverige hade två nominerade spelare.



År 2023 var Fridolina Rolfö och Amanda Ilestedt nominerade i Fifpros världslag. När spelarfacket i år släppte sina nomineringar finns inte en enda Blågul spelare med på damsidan.



Nedan finner du samtliga 26 spelare som har röstats fram av fackets spelare.

