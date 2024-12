”Har Nashville verkligen råd – så mycket kan Djurgården kräva”

Djurgården spelar imorgon en mycket viktig match mot Legia Warszawa.

En seger kan öppna vägen mot Dif:s största internationella framgång någonsin.

Ett namn som är extra aktuellt är Tobias Gulliksen som uppges högaktuell för Nashville.

Djurgården kan vid seger imorgon mot polska Legia Warszawa på Tele2 arena gå direkt till åttondelsfinal i Conference League.

Seger och avancemang även där och Dif:s största internationella någonsin vore ett faktum och intäkter som skulle passera 100 miljoner kronor.

Stora möjligheter för Djurgården med andra ord – samtidigt som bitterljuvt lurar runt hörnet: För flera spelare är morgondagen sista natten med gänget.

En av dessa är Tobias Gulliksen som i stort sett hela året gått under radarn mot utländska klubbar – innan det snabbt förändrades efter stormatchen mot Panathinaikos och nyligen uppgifter om amerikanska Nashville (Expressen).

Tobias Gulliksen i en närkamp under mötet med Panathinaikos. Foto: Bildbyrån

Däremot finns en klar osäkerhet om den amerikanska klubben verkligen har råd?

När Gulliksen köptes loss från Bodö Glimt i våras så blev han Dif:s dyraste köp genom tiderna med ett pris på 20 miljoner kronor.

Sportchef Bosse Andersson uppges inte utesluta en försäljning – men det lär kosta rejält.

Enligt vad jag erfar vill Dif:s ledning ha 45-50 miljoner kronor.

Frågan är om Nashville har råd?

Nashvilles tränare, BJ Callaghan. Foto: Alamy.

Det här är en nivå som ska ställas mot det faktum att Tennessee-klubben endast två gånger i historien lagt större summor på övergångar, i övrigt aldrig ens över 30 miljoner kronor.

Men det finns samtidigt en viktig ekonomisk aspekt som gör det lite lättare att möta kraven.

En faktor som uppges ha gjort den norske stjärnan extra aktuell för denna MLS-klubb är en kategori av värvningar som finns i denna liga-organisation och benämns ”Under-22 Initiative”.

Det är någonting som förenklat betyder det att spelare under 22 år bara begränsat belastar en klubbs totala spelarbudget (MLS lönetak).

Amerikanska klubbar har under denna flagg möjlighet att ta in tre spelare och till förmånligare villkor från ligan som gäller till spelaren fyller 25.

Gulliksen kommer i januarifönstret att vara 21 år och fyller inte 22 förrän kommande sommar.

Norrmannen står noterad för nio mål och nio assist på 42 framträdanden under sin debutsäsong i Djurgården.