JUST NU: United i brygga – hamnar i underläge mot jumbon

Manchester United skulle bara städa av Southampton.

Då tog Premier League-jumbon ledningen strax före paus.

Ett Manchester United i kris tog emot Premier League-jumbon Southampton under torsdagskvällen. United hade inte vunnit en ligamatch på fyra försök, och den senaste vinsten var i derbyt mot Manchester City i mitten av december. Gästerna, å andra sida, hade inte vunnit på elva (!) raka försök i Premier League.

Trots det var det Southampton som tog ledningen.

Strax före paus slog gästerna in en hörna. Bollen skarvades in framför mål och tog på Manuel Ugarte som olyckligt stötte in ledningsmålet i egen kasse.

Manchester United har inte förlorat mot Southampton på 16 raka Premier League-möten.

Matchen pågår.

Startelvor:

Manchester United:

Onana – Yoro, de Ligt, Martinez – Diallo, Mainoo, Ugarte, Mazraoui – Fernandes, Højlund, Garnacho.

Southampton:

Ramsdale – Bree, Bednarek, Harwood-Bellis – Sugawara, Ugochukwu, Aribo, Walker-Peters – Dibling, Sulemana, Fernandes.