AVSLÖJAR: MFF:s supertalang har inte klarat läkarundersökningen 

Tidigare under onsdagen kunde FD avslöja att MFF:s Elison Makolli var nära cypriotiska Omonia Nicosia.

Nu riskerar en affär att spricka.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har 20-åringen inte klarat av läkarundersökningen.

Det var under onsdagen som FotbollDirekt kunde berätta om att Elison Makolli, 20, hade rest till Cypern för att träffa Omonia Nicosia. Det såg där till ut som att en övergång mellan Malmö FF och den cypriotiska klubben var nära.



Nu erfar FotbollDirekt att en affär riskerar att spricka.



Enligt uppgifter till FD har Makolli inte klarat av den obligatoriska läkarundersökningen. Omonias läkare sägs ha hittat en brist vilket innebär att en övergång inte ser ut att bli av.



Den cypriotiska klubben sägs inte avskrivit övergången helt men FotbollDirekt erfar att de kommer att dra sig ur gällande mittbacken.



Omonia placerar sig just nu på en fjärdeplats i den cypriotiska ligan, och klubben står just nu utan ordinarie tränare.



Valdas Dambrauskas tvingades bort i slutet av november och sedan dess har Giannis Anastasiou agerat interimtränare.



Så sent som för ett år sedan var det också problem i klubbens sportsliga ledning, förra vintern sparkades Jesper Jansson som sportchef och bara under 2024 använde man sig av fem olika huvudtränare.



Elias Makollis kontrakt med Malmö FF sträcker sig till slutet av 2028. Mittbacken står noterad för 17 tävlingsmatcher för MFF.