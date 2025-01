AVSLÖJAR: Umeå tar tidigare Parma-proffs

Umeå FC förstärker med ett spännande namn.

FotbollDirekt kan nu avslöja att Djoseph Bangala är klar för superettan-nykomlingarna.

Sker inget oförutsett kan han presenteras senare i veckan.

Djoseph Bangala lämnade AIK:s akademi för Serie A-klubben Parma vintern 2021 och fram tills i somras tillhörde han den italienska klubbens akademi.

I somras lämnade han Serie A-klubben och sedan dess har han varit på klubbjakt.

Under hösten testade han bland annat med Örebro SK och en övergång till klubben var mycket nära, men den sprack, detta då dokumenten skickades in för sent.

Någon flytt till Örebro SK ser det inte nu heller ut att bli, utan FotbollDirekt kan nu istället avslöja att talangen är klar för superettan-nykomlingarna Umeå FC.

Enligt FD:s uppgifter kan han presenteras den här veckan ifall inget oförutsett inträffar.

FotbollDirekt har försökt att nå Umeås sportchef, Adam Chennoufi, utan lycka.