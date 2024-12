AVSLÖJAR: Vill sälja Sema – kommer inte lägga ett nytt bud 

Ett av kommande januarifönsters mest attraktiva svenska namn är Ken Sema.

För en månad sedan avslöjade FotbollDirekt att Malmö FF visar intresse.

Nu kan FD avslöja att Watford inte vill förlänga.

Ken Sema har tagit en plats i Jon Dahl Tomassons nya svenska landslag – och imponerat.

Men samtidigt som han har gjort det så har det tippat åt fel håll i hans vardag borta i England.

Inte sedan i slutet av förra månaden mot Bristol har han ens fått plats i truppen – och spelminuter går tillbaka till matchen innan den nämnda.

En rejäl skiftning jämfört med första delen av säsongen som gav frekvent med utrymme för den 31-årige svensken. Anledningen till att han inte tagits ut har heller inte specificerats.

Och bättre lär det alltså inte bli – om managern inte kovänder.

Enligt FotbollDirekts källor uppges Watford vilja sälja honom i januari. Championshipklubben uppges helt enkelt inte intresserade av att förlänga kontraktet som går ut kommande sommar.

Manager Tom Cleverley uppges även aktivt söka en ersättare för Sema och enligt våra alternativ tittar han redan på flera olika namn.

Watfords manager, Tom Cleverley, under en ligacupmatch mot Manchester City. Foto: Bildbyrån.

För bara en månad sedan kunde FotbollDirekt avslöja att Malmö FF börjat undersöka möjligheter – uppgifter som huvudpersonen själv har kommenterat så här för FD.

– Det är alltid kul när någon vill ha en. Malmö är en storklubb i Sverige, nummer ett i landet skulle jag säga… ja, de är överlägset nummer ett i Sverige. Så det är roligt om det stämmer, sa han då bland annat.

Enligt vad FotbollDirekt erfar kan Watford tänka sig att släppa sin svensk för omkring en miljon euro. Inför stundande januarifönster får ett par turkiska klubbar och Malmö FF (enligt FD:s uppgifter) ses som huvudalternativ.

Intresse har sedan tidigare enligt utländska media rapporterats från ställen som Bologna, Verona och hans tidigare klubb Udinese – men dessa uppgifter går tillbaka över ett år i tiden.

Under årets säsong har det totalt blivit 17 framträdanden för Sema i Watford-tröjan och under hösten har han även spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige.

Watford placerar sig just nu på sjätteplats i The Championship och senare under söndagen så ställs man mot Cardiff City hemma på Vicarage Road.