Bosse Anderssons tydliga kommentar: ”Absolut ingenting”

Djurgården jagar både en målvakt och en anfallare under transferfönstrets sista dygn.

Sportchef Bosse Andersson har således mycket att stå i just nu – och vill inte kommentera de ryktade spelarna.

– Jag kan inte kommentera det, absolut ingenting, säger han till FotbollDirekt.

Med mindre än ett dygn kvar av det svenska transferfönstrets sista dag jagar Djurgården både en målvakt och en anfallare.



Under måndagen gjorde uppgifter gällande att Aris Limassols anfallare Zakaria Sawo har fått tillstånd att flyga till Sverige för att genomföra en läkarundersökning. Senare under kvällen skrev Expressen att Borac Banja Lukas målvakt Filip Manojlovic var detaljer från att skriva på för Blåränderna, efter att Leopold Wahlstedts klubb, Århus, satt stopp för en eventuell övergång.



Djurgårdens sportchef har sannerligen mycket att stå i och när FotbollDirekt ringde upp Bosse Andersson var han kort och koncis när han fick bemöta uppgifterna.



Det är hektiska tider just nu gissar jag?

– Absolut, säger han till FotbollDirekt.



Vad kan du sägs om Filip Manojlovic?

– Jag kan inte kommentera om det, absolut ingenting, slår Andersson fast.



Gäller detsamma Zakaria Sawo?

– Absolut, tack, sade Bosse Andersson och lade på samtalet.



Om Djurgården värvar en eller flera spelare innan transferfönstret stänger återstår att se. Deadline för det fönstret stänger vid midnatt.