Uppgifter till FD: Betalar dubbelt upp vad han såldes för

Det händer saker i Djurgården.

Idag blev Christer Mattiasson presenterad som ny assisterande tränare – och inom kort blir Hampus Finndells comeback officiell.

FotbollDirekt kan nu avslöja vad som krävs för att köpa loss den forne Dif-spelaren.

Tidigare under onsdagen presenterades Christer Mattiasson som ny assisterande tränare i Djurgårdens IF.



Nu erfar FotbollDirekt att fler saker är påväg att hända i Blåränderna.



Precis som Sportbladet kunde redogöra för under förra veckan erfar FotbollDirekt att Hampus Finndell är nära en återkomst i klubben han lämnade under sommaren.



FD:s uppgifter gör även gällande att Djurgården kommer att betala nära fyra miljoner kronor för att köpa loss 24-åringen från norska Viking. Det är dubbelt så mycket som Stavanger-klubben köpte loss mittfältaren för enligt norska uppgifter vid den tidpunkten.



Först ut att berätta om mittfältarens exit från Viking var Stavanger Aftenblad som menade att Finndell var nära att bryta sitt kontrakt. Nu uppges en affär vara nära och FD erfar att övergången kommer att presenteras inom kort.



I Norge har Hampus Finndell startat sex av 13 matcher som Viking spelade under hösten, i ytterligare fem byttes han in.



Förutom Djurgården har Finndell representerat klubbar som Eintracht Braunschweig, Dalkurd, Brommapojkarna och FC Groningen.