Nyförvärv på gång till HIF: ”Tittar på en spelare”

Helsingborgs IF cashade in på Taylor Silverholt.

Nu jobbar sportchefen Mikael Dahlberg hårt för att få in en till offensiv spelare till innan fönstret stänger.

– Vi siktar på en offensiv spelare till, säger han till FotbollDirekt.

Nyligen stod det klart att HIF säljer sin bäste målskytt till allsvenskan och Elfsborg. 23-årige Silverholt stänkte in 13 mål under fjolåret och det får betraktas som en väldigt stark säsong av anfallaren som hämtades in som Bosman från Mjällby inför året. Enligt Sportbladet fick HIF i runda slängor fem-sex miljoner för övergången.

Den raka ersättaren i truppen var redan på plats i form av inlånade Oscar Aga från Rosenborg. Men sportchef Mikael Dahlberg är inte klar med truppbygget utan en till spelare ska in innan fönstret stänger i slutet av månaden.

– Vi siktar på en offensiv spelare till. Vi tittar på en spelare som kan hjälpa oss i de offensiva positionerna och som är mer av en anfallare än mittfältare om man säger så, säger han till FotbollDirekt.

Är Aga en rak ersättare till Silverholt?

– Ja, han är en renodlad nia tycker jag. Han och Taylor är rätt lika i att båda jobbar väldigt hårt i presspelet. Taylor kanske sticker ut lite mer med sin fart medan Oscar är lite mer allround och kanske är ännu naturligare i straffområdet och att komma till avslutslägen.

Vad säger du om affären till Elfsborg, ekonomin och tajmingen?

– Det kändes som en bra affär för oss att göra. Där vi är i hierarkin ekonomiskt så är det en bra affär för oss. Vi kommer behöva göra ett par affärer för att rensa bort gamla skulder och det här är en affär som kommer göra oss bättre över tid.

– Tajmingmässigt är det klart att man hade kunnat önska att det skedde lite tidigare under försäsongen men det hade varit ännu svårare om vi inte fått Oscar Aga på plats. Nu har vi lite tid på oss att förstärka offensiven ytterligare.

HIF:s cupspel slutade med tre raka förluster mot Sirius, Häcken och Öster men Dahlberg har förhoppningar om att saker ska falla på plats inför premiären borta mot Gif Sundsvall.

– Vi fick Jon (Birkfeldt) skadad i den första cupmatchen och han rehabar med sikte på premiären. Några spelare har småkänningar men vi tycker det ser rätt bra ut annars.