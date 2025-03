Officiellt: Silverholt klar för Elfsborg

Nu bekräftas uppgifterna.

Taylor Silverholt lämnar Helsingborg för Elfsborg.

– Det är väldigt kul att ett sådant stort lag i Sverige hade koll på mig och ville ha mig, säger han till klubbens hemsida.





Taylor Silverholt stod för en fin säsong med Helsingborg i superettan förra året. Då spelade anfallaren samtliga 30 matcher i vilka han gjorde 13 mål.



Under måndagen kom det uppgifter om att anfallaren var på väg till Elfsborg. Under kvällen bekräftade klubben övergången och 23-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2029.



Oscar Hiljemark är nöjd med nyförvärvet:



– Vi är väldigt glada att Taylor har valt att bli en del av IF Elfsborg. I Taylor får vi en spelare som under de senaste säsongerna gjort både mål och assist i sina klubbar och bidragit mycket med sina insatser. Vi hoppas på en positiv framtid ihop, säger han till klubbens hemsida.



Spelaren själv säger följande om det nya steget i karriären:

– Först och främst tack så mycket, känslan är väldigt bra. Det är en väldigt fin klubb jag kommer till och jag tror att jag kommer att utvecklas väldigt mycket här. Det är väldigt kul att ett sådant stort lag i Sverige hade koll på mig och ville ha mig, så det känns väldigt bra, säger Silverholt på klubbens hemsida och fortsätter:

– Fokus är nu att komma in i laget så gott det går och lära sig spelsättet så snabbt som möjligt. Det ska bli kul och spännande att träffa grabbarna i laget, det är många spelare som har haft väldigt fina karriärer som det ska bli både kul att träffa och ta lärdom av.