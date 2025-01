Officiellt: BP flyttar upp dubbla talanger

Brommapojkarna förstärker sin A-trupp – med två egna talanger.

Charlie Nildén och Kamilcan Sever har skrivit på sina första A-lagskontrakt.

– Att få chansen att kliva upp från BP:s akademi till herrtruppen har alltid varit mitt mål, säger Sever till BP.

Brommapojkarna flyttar upp två talanger från akademin till sitt representationslag. Det står klart under fredagsförmiddagen.



På BP:s hemsida gick klubben först ut med att Kamilcan Sever, 18, har kritat på för A-laget och kommer att flyttas upp permanent.



– Att få chansen att kliva upp från BP:s akademi till herrtruppen har alltid varit mitt mål. Nu är jag här, redo att ge allt och bidra till lagets framgångar, säger Sever till BP.



Sportchef Philip Berglund:



– Vi hade bra koll på Kamilcan och tog in honom primärt till vårt P19 inför förra säsongen. Skador gjorde att han fick debutera tidigt på säsongen och mot slutet av säsongen var han med kontinuerligt. Han är en extremt bra avslutare och kommer att ta ytterligare kliv under den kommande säsongen.

En stund senare var det dags för nästa talang att presenteras som A-lagsspelare. Detta i form av Charlie Nildén, 18.



– En dröm man haft sen man började på knatteskolan och det känns väldigt stort att skriva sitt första senior-kontrakt med en klubb som BP, säger Nildén i ett uttalande.



Philip Berglund om dagens andra förvärv:



– Charlie är väldigt duktig tvåvägsspelare som dessutom personifierar BP-mallen. Han jobbar hårt och har utvecklats starkt under alla år inom akademin, säger sportchefen.

