Officiellt: Johan Mårtensson avslutar karriären

Under gårdagen kom beskedet att Johan Mårtensson lämnar Degerfors IF.

Nu står det klart att han lägger skorna på hyllan.

Detta meddelar hans agentur under måndagskvällen.

Detta meddelar hans agentur, Taldea, under måndagskvällen.

“En karriär att fira. I dag hedrar vi Johan Mårtenssons karriär, han har bestämt sig för att lägga skorna på hyllan”, skriver man via Instagram och fortsätter:

“Tack Johan för att vi fick vara en del av din berättelse. Vi önskar dig inget annat än framgång och lycka i nästa kapitel av ditt liv!”

Under sin karriär representerade 35-åringen bland annat Degerfors, Örebro SK, Gais, Helsingborgs IF och nederländska Utrecht.