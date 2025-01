Officiellt: Julius Magnusson klar för Elfsborg

Julius Magnusson flyttar från Fredrikstad till Borås.

Det meddelar Elfsborg under fredagskvällen.

26-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.

IF Elfsborg befinner sig på träningsläger i Spanien där laget förbereder sig inför de två sista omgångarna av Europa League.



Därifrån presenterar nu Borås-klubben ett nyförvärv.



Detta i form av isländska Julius Magnusson som senast var lagkapten i norska Fredrikstad.



Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.



– Det känns väldigt bra att komma till IF Elfsborg. Det är ett lag som har stora ambitioner och det är något som jag verkligen gillar och ser fram emot att vara en del av den här resan med laget, säger Magnusson till Elfsborg.



Elfsborgs klubbchef, Stefan Andreasson.



– Vi har haft ambitionen att försöka få Julius till IF Elfsborg sedan en tid tillbaka. Efter bra diskussioner med Fredrikstad och inte minst Julius egen vilja har vi nu lyckats komma överens om en transfer. Att vi kan locka en isländsk landslagsspelare, lagkapten och en av norska ligans bästa mittfältare från ett lag av Fredrikstads kaliber känns förstås extra bra. Det visar att det vi i IF Elfsborg gjort och gör attraherar och vi hoppas att detta också förmedlar våra ambitioner till vår omgivning.



Manager Oscar Hiljemark om sitt senaste tillskott:



– Vi är väldigt glada att kunna välkomna Julius och hans familj in i IF Elfsborg. Vi har under en längre tid scoutat Julius efter hans fina prestationer i Fredrikstad. Som fotbollsspelare har han kvaliteter både i det offensiva och defensiva spelet och vi tror starkt på att Julius kommer tillföra laget ytterligare kvalitet i många faser av spelet.



Enligt Nettavisen köps Magnusson loss för tio miljoner kronor. En siffra som kan stiga till 14 miljoner om eventuella bonusar slår in.



Julius Magnusson spelade samtliga 30 matcher för Fredrikstad under den gångna säsongen och gjorde två mål samt tre assist.