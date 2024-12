Officiellt: Louise Hvarfner lämnar Djurgården

Louise Hvarfner har gjort sitt i Djurgårdens IF.

Louise Hvarfner lämnar Djurgårdens IF efter fyra säsonger.

Detta meddelar Stockholmsklubben denna måndag.

– Det känns ju självklart tråkigt att lämna för jag har verkligen känt mig hemma i Djurgården. Jag har burit den blårandiga tröjan med stolthet varje match. Samtidigt har ju allting sin tid och nu är det dags för något nytt, berättar Louise som är tacksam över sin tid i föreningen.

– Det finns massa härliga minnen som jag tar med mig och jag har fått träffa väldigt många fina människor under min tid i Djurgården. Men framför allt kommer jag alltid att bära med mig känslan av att kliva in på Stadion och få spela för DIF-supportrarna. Det har varit en speciell känsla och det gäller även derbymatcherna som har varit extra roliga att spela. Det som har varit mindre roligt har varit oturen med skador, men det hoppas jag att få slippa framöver.

– Så avslutningsvis vill jag tacka alla som jag har fått dela min tid i Djurgården med och ett stort tack till alla supportrar som har stöttat oss under matcherna.

Någon ny klubbadress är inte klar ännu för 22-åringen.