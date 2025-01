Officiellt: Malachowski Thorell presenteras av Mjällby

Mjällby AIF har gjort klart med en ny förstärkning.

Detta i form av Sandvikens Ludwig Malachowski Thorell.

– Han är en mycket bra passningsspelare, har en fantastisk löpförmåga, säger sportchef Hasse Larsson till Mjällby.

Mjällby AIF har redan sedan tidigare gjort klar med Axel Norén från Gais och Calvin Kabuye från Sandviken.

Nu har klubben från Listerlandet gjort klart med ännu förstärkning från superettan-klubben.

Under söndagseftermiddagen presenteras Ludwig Malachowski Thorell för fjolårets allsvenska femma. Där kommer mittfältaren att husera till och med säsongen 2029.



– Ludde är en 19-åring som vi tror mycket på och som vi scoutat under en längre tid. Användbar på de flesta positioner på vårt centrala fält och kommer passa väl in i vårt sätt att spela, säger Mjällbys sportchef, Hasse Larsson, och fortsätter:



– Han är fostrad i BP, men har visat i Sandviken, att han trots sin unga ålder är mogen att ta nästa steg. Han är en mycket bra passningsspelare, har en fantastisk löpförmåga, och är en spelare som vill driva sin egen utveckling.



Malachowski Thorell spelade samtliga 30 matcher för Sandviken förra året och har en bakgrund i AFC och Brommapojkarna.