Officiellt: Philip Andersson lämnar Landskrona Bois

Klubbikonen Philip Andersson har gjort sitt i Landskrona Bois.

Efter 17 säsonger i Skåneklubben står det idag klart att han lämnar.

– Det är svårt att sätta ord på Philips betydelse för Landskrona Bois, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens hemsida.

Philip Andersson har tillhört Landskrona Bois i princip hela sin karriär, men nu efter 17 säsonger så står det klart att han lämnar Skåneklubben.

– Det är svårt att sätta ord på Philips betydelse för Landskrona BoIS, det är egentligen bara att lyfta på hatten och tacka han för allt han gjort för mig och framförallt klubben under alla dessa år. Det har varit ett oerhört svårt beslut att ta, men efter flera diskussioner med tränarstab och ett antal samtal med Philip har detta beslut sjunkit in, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens hemsida.

Totalt gjorde lagkaptenen över 300 matcher i Landskrona.

♥️ Efter otroliga 17 säsonger i den randiga tröjan kommer sagan om Philip Andersson och Landskrona BoIS att ta slut vid årsskiftet. Därmed tar vi farväl till en av klubbens största ikoner genom tiderna.



Läsning på hemsidan⤵️https://t.co/MTVaMbk8Pv pic.twitter.com/EzEefjPfuM — Landskrona BoIS (@landskronabois) December 6, 2024