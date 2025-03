Officiellt: Söderberg klar för Öster – lämnar Elfsborg

Noah Söderberg, 23, lämnar IF Elfsborg.

Mittfältaren är klar för den allsvenska nykomlingen Östers IF.

– Det känns väldigt spännande att få vara en del av detta, säger 23-åringen.

Tidigare under onsdagen rapporterade Smålandsposten att Noah Söderberg, 23, var nära att lämna Elfsborg för Östers IF. Under kvällen kunde FotbollDirekt avslöja att affären var i hamn.

Nu meddelar den allsvenska nykomlingen att 23-åringen ansluter på ett kontrakt över 2027.

– Vi tar in en spelare som befinner sig i en bra ålder. En hungrig och motiverad spelare med fantastisk fysik som är villig att lägga ned arbetet och ta löpningarna som krävs. Det kommer ge oss en dimension på mittfältet med en box-to-box-typ. Vi är oerhört glada över att Noah kommer till oss, säger tränaren Martin Foyston i ett uttalande.

Mittfältaren köps loss från Elfsborg, efter att ha spenderat höstsäsongen på lån i Halmstads BK.

– Fick en bra känsla från första början. Verkar som en fin och välmående förening som har en spännande resa framför sig med ett spännande lag. Sen jag har börjat spela seniorfotboll har Öster inte varit i allsvenskan men under tiden gjort en imponerande resa till allsvenskt spel, så det känns väldigt spännande att få vara en del av detta, säger Söderberg i ett uttalande.

Noah Söderberg är fostrad i Elfsborg. Totalt har han gjort 61 allsvenska framträdanden för Boråsklubben

Öster slutade på andraplats i superettan 2024 och är tillbaka i allsvenskan efter många års frånvaro.