Officiellt: Tagesson byter ÖIS mot Sandviken

Linus Tagesson byter spel i Örgryte IS mot Sandviken.

22-åringen har skrivit på ett treårigt kontrakt med superettans fjolårssexa.

– Det känns väldigt bra och skönt att allt är på plats, säger Tagesson till Sandviken.

Efter två år i Örgryte IS lämnar Linus Tagesson för spel i Sandvikens IF. Detta står klart efter att båda superettan-klubbarna gått ut med informationen under lördagseftermiddagen.



I Sandviken kommer yttern att tillbringa tre år då kontraktet är skrivet över 2027.



– Det känns väldigt bra och skönt att allt är på plats, säger Linus Tagesson till sin nya klubb och berättar om varför han valde Sandviken:



– Det är bara att kolla på vad de gjorde förra året. De spelar en väldigt attraktiv fotboll och det lönade sig med en bra placering redan första året i superettan. Det är framförallt det som lockar.



Sandvikens huvudtränare, Eldar Abdulic:

– Vi har följt Linus sedan hans tid i Täby. Det är en spelare och människa som matchar väldigt bra med Sandvikens IF, säger han till klubben.



– Linus är en kantspelare som kan användas på båda sidorna och på fler positioner, men nyttjar sina egenskaper bäst på högersidan. Han är en löpstark spelare som har en väldigt bra inläggsfot.



22-årige Tagesson har tidigare representerat Djurgården, Täby FK och IFK Österåker.