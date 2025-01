Officiellt: Valentic klar för Mellbergs St. Louis City

Azrudin Valentic har tidigare arbetat med Olof Mellberg i Brommapojkarna.

Nu flyttar också Valentic från Norrköping för att ingå i St. Louis Citys tränarstab.

– Jag flyger över på fredag och ser fram emot att jobba i USA, säger Valentic till IFK Norrköping.



Olof Mellberg har sedan en tid tillbaka bytt BP mot MLS-klubben St. Louis City.



Nu står det även klart att Mellberg plockar med sin tidigare parhäst, Azrudin Valentic, till staterna.



Således lämnar 54-åringen sitt jobb i IFK Norrköping, vilket klubben kommunicerar under torsdagen.



– Det är inget år i IFK som jag önskar ogjort. Jag har träffat många fina personer. När man tar en promenad genom staden så märker man hur mycket klubben betyder för folket här. Man ser människor i matchtröjor, inte bara på matchdagar. Staden och folket identifierar sig med IFK Norrköping. Därför gör det ännu mer ont i hjärtat när man inte presterar som folket och fansen förtjänar, säger Valentic i ett uttalande.



Nu ser han fram emot att jobba med Mellberg i USA.



– Spännande. Jag kommer till en klubb som inte gjort så många säsonger i MLS. Det är andra förutsättningar än i allsvenskan. Jag flyger över på fredag (i morgon) och ser fram emot att jobba i USA.



”Pekings” sportchef, Magni Fannberg:



– Vi tackar ”Vali” för hans engagerade arbete under 2024 och önskar honom all lycka till i nya utmaningar.



